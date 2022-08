Rondzwervende walrus Freya gedood door Noorse autoriteiten

met video Vermoede­lij­ke bankover­val­ler na acht uur uit zelfgegra­ven tunnel in Rome gered

Een vermoedelijke dief is gisteren in de Italiaanse hoofdstad Rome gered uit een eigenhandig gegraven tunnel. Wellicht was die bedoeld om samen met handlangers een bank te overvallen. De tunnel stortte in, waarna de man acht uur lang vast zat. Hij werd bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Dat heeft de Italiaanse militaire politie, de carabinieri, bevestigd.

12 augustus