Rondvliegende tentharing kost Deense motorrijder het leven

Belgische zoekt Nederlands gezin dat man hielp vlak voor dodelijke aanrijding

8:13 Een vrouw uit het Belgische Putte is op zoek naar een Nederlands gezin dat haar man hielp na een ongeval. Nadat de aannemer op de E411 in hun bijzijn zijn gecrashte bestelwagen had verlaten, werd hij aangereden door een truck en overleed. ,,Weten wat er precies is gebeurd, is de enige troost voor mij en onze twee dochters", zegt ze.