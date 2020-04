Ronddolende coronaspoken jagen bewoners Indonesisch dorpje geschrokken hun huizen in

De ‘promotieactie’ van de jongeren werd opgezet met medewerking van de lokale politie. ,,De pocongs zijn angstaanjagend en hebben daardoor een afschrikwekkend effect’’, klinkt het. Jammer genoeg werkte de griezelactie, na een hoopgevend begin, juist averechts. In plaats van binnen te blijven, gingen mensen de straat op om een glimp van de verschijningen op te vangen. ,,Door de enorme belangstelling voor het initiatief op sociale media kwamen juist meer mensen naar buiten om de spoken te spotten’’, aldus Pancaningtyas.



En dus veranderden de jongeren hun aanpak. Wie zich ’s avonds of ’s nachts toch op straat waagt, loopt kans besprongen te worden door de mysterieuze spookwezens. Terwijl de geschrokken nachtbrakers het op een lopen zetten, glijden de pocongs vanuit het maanlicht de duisternis weer in. En dat lijkt wel te werken. ,,Sinds de pocong verscheen, hebben ouders en kinderen hun huis niet meer verlaten”, vertelt dorpsbewoner Karno Supadmo. ,,Mensen komen niet meer samen of blijven op straat rondhangen na het avondgebed.’’



In Indonesië zijn tot nu toe zo'n 4200 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De besmettelijke longziekte heeft in het dichtbevolkte land 373 slachtoffers gemaakt, maar de angst bestaat dat dit aantal explosief zal stijgen. President Joko Widodo heeft de Indonesiërs gevraagd afstand te bewaren en op hun hygiëne te letten, maar wil niets weten van een lockdown. De universiteit van Indonesië becijferde dat, als er geen zwaardere maatregelen worden getroffen, er tegen mei sprake kan zijn van 1,5 miljoen infecties en 140.000 doden.