Rome zonder toeristen is eigenlijk geen Rome

VIDEO Honderden feestvier­ders op elkaar gepropt in Brussel: ‘Laat dit geen openlucht­dis­co worden!’

8:17 In de nacht van zaterdag op zondag heeft in Brussel een massabijeenkomst plaatsgevonden. Honderden mensen stonden op het Flageyplein dicht op elkaar én zonder mondmasker te dansen en te feesten. De politie greep in en verwijderde de feestvierders maar die verplaatsten zich vervolgens naar andere pleinen in de buurt. ,,Dit is niet slim en geeft een verkeerd signaal”, reageert viroloog Marc Van Ranst. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders aanwezig waren.