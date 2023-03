Rome sluit deal met Amsterdam: elke week 900 ton huisvuil per trein naar Nederland

Rome heeft een enorm vuilnisprobleem, steeds vaker stapelt het huisvuil zich op in de straten van de Italiaanse hoofdstad. Er is te weinig verwerkingscapaciteit en de door burgemeester Roberto Gualtieri vurig gewenste verbrandingsoven zal pas op zijn vroegst in 2026 klaar zijn.

Tot die tijd zoekt de AMA, de vuilophaaldienst van de stad Rome, naar oplossingen voor de groeiende problemen. Na lange onderhandelingen heeft het bedrijf nu een overeenkomst bereikt met de gemeente Amsterdam over het sturen van 900 ton huisvuil per week. Vanaf begin april gaan er treinen vol balen Romeins huisvuil naar de Amsterdamse vuilverbranding. De Italianen betalen de gemeente Amsterdam 200 euro per ton huisvuil voor de service; per week geeft de gemeente Rome 180.000 euro uit om van haar vuilnis af te komen.

Sluiting Europa's grootste vuilstortplaats

Deze deal is tekenend voor de noodsituatie die in Rome is ontstaan sinds de sluiting van megavuilstortplaats Malagrotta in 2013. Na jarenlang boetes betalen aan de Europese Unie vanwege het overschrijden van de milieuregels sloot de toenmalige burgemeester Marino Europa’s grootste vuilstortplaats. Toen Marino moest aftreden verdwenen zijn plannen voor een nieuw vuilnisbeleid in de la.

Zijn opvolger, Virginia Raggi, zette in op meer gescheiden afval inzamelen en kleinere stortplaatsen. De burgemeester van de Vijfsterrenbeweging is principieel tegen een verbrandingsoven, vanwege de gevaren voor de volksgezondheid. Raggi’s beleid mislukte en Rome werd meer en meer bedolven onder bergen vuilnis. Om de situatie in Rome onder controle te krijgen moest burgemeester Raggi haar toevlucht nemen tot het sturen van Romeins afval naar andere delen van Italië en het buitenland. Naar verluidt kostte dat de gemeente meer dan 1 miljard euro.

Verbrandingsoven

Met het aantreden van burgemeester Gualtieri, nu anderhalf jaar geleden, kwamen de plannen voor de bouw van een verbrandingsoven annex elektriciteitscentrale weer op tafel. Na gesteggel over de plek lijkt zo’n installatie er nu toch echt te gaan komen, maar voordat de over klaar is, is het al snel 2026. Tot die tijd gaan er treinen met Romeinse rommel naar Amsterdam.

