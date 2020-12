Rome houdt de adem in: jongeren jutten elkaar op voor tweede massagevecht

Franse dierentuin luidt noodklok over gezondheid ijsbeer en roept hulp Nederland­se dierenarts in

7 december Een dierentuin in het noordoosten van Frankrijk maakt zich grote zorgen over de gezondheid van een ijsbeer op leeftijd. Onderzoek door een team van dierenartsen, onder wie eentje uit Nederland, moet uitwijzen wat er aan de hand is met Tromso (33). De bekendmaking komt -toeval of niet- een jaar nadat de dierentuin onder vuur kwam te liggen door de manier waarop er was omgegaan met het kadaver van Tromso's broer Olaf (31), die in 2018 overleed.