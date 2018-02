Romantiek in de modder, Venetië staat droog

Meestal staat Venetië iets te veel onder water en zitten de bewoners met overstromingen, maar nu niet. Uitzonderlijk droog weer in combinatie met extreme laagtij door de super-blauwe-bloedmaan die woensdag aan de hemel stond, hebben ervoor gezorgd dat er in heel wat kanaalstraatjes vooral modder ligt. Het waterniveau is meer dan 60 cm gedaald. Sommige kanaaltjes zijn nog toegankelijk met gondels, maar andere zijn inmiddels afgesloten. Het waterniveau van het beroemde Canal Grande is ook met een halve meter gedaald, maar wel nog toegankelijk voor de gondels en waterbussen.

Extreem

Hoewel Venetië vaker last heeft van overstromingen dan een gebrek aan water, is het niet de eerste keer dat het water zo laag staat. In 2016 daalde het peil met 66 cm, in 2008 was dat zelfs met 90 cm. Het dieptepunt was in 1934 toen het water 120 cm lager stond. Vanaf volgende week wordt er opnieuw regen voorspeld in Venetië en zullen de kanalen zich opnieuw vullen met water én gondels.