‘Roekeloos’ Rusland en ‘provocerende’ VS schuiven elkaar schuld toe voor drone-incident boven Zwarte Zee

,,De oorzaken van het incident zijn het niet naleven door de Verenigde Staten van de door Rusland aangekondigde beperkte vluchtzone die is ingesteld als gevolg van het uitvoeren van de speciale militaire operatie (in Oekraïne), evenals de verhoging van inlichtingenactiviteiten tegen de belangen van Rusland’’, zei de Russische minister Sergej Sjojgoe woensdag in een verklaring van zijn ministerie.

,,Vluchten van strategische Amerikaanse drones in de buurt van de Krim zijn provocerend van aard, wat omstandigheden schept voor een escalatie in de Zwarte Zee”, vervolgt het persbericht dat werd gepubliceerd nadat Sjojgoe telefonisch had gesproken met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Lloyd Austin.

,,Rusland wil een dergelijke ontwikkeling van gebeurtenissen niet, maar zal nu proportioneel reageren op elke provocatie”, voegde het ministerie eraan toe, overwegende dat ‘de belangrijkste kernmachten zo verantwoord mogelijk moeten handelen, met name door communicatiekanalen open te houden voor bespreken elke crisissituatie.’

Quote ‘Vluchten van strategi­sche Amerikaan­se drones in de buurt van de Krim zijn provoce­rend en kunnen een escalatie veroorza­ken in de Zwarte Zee Minister van Defensie Sergej Sjojgoe

In een aparte verklaring liet het Russische ministerie van Defensie weten dat stafchef Valery Gerasimov woensdag ook telefonisch gesproken had met zijn Amerikaanse ambtgenoot Mark Milley, zonder verdere details te geven. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ‘negeerden’ de Verenigde Staten de door Rusland ingestelde luchtruimbeperkingen in het gebied.

De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten zei Washington te hebben gewaarschuwd uit de buurt te blijven van de Russische territoriale wateren. ,,We zullen niet langer toestaan dat iemand onze wateren schendt”, citeerde het Russische staatspersbureau Tass de diplomaat.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een Amerikaanse surveillance-drone van het type MQ-9 in een hangar op de luchtmachtbasis Ämari in Estland. © REUTERS

Onderschept

De Amerikaanse drone van het type Reaper MQ-9 stortte dinsdag in de internationale wateren van de Zwarte Zee nadat hij volgens Washington was geraakt door een Russische straaljager. Moskou geeft toe dat de drone door zijn straaljagers werd onderschept, maar ontkent elk contact dat tot de crash zou hebben geleid.

Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin gaf hij in het gesprek met Sjojgoe aan dat de VS zullen blijven vliegen op plekken waar dat volgens het internationale recht is toegestaan. ,,Rusland moet zijn militaire vliegtuigen op een veilige en professionele manier bedienen”, stelt hij.

Quote Rusland moet zijn militaire vliegtui­gen op een veilige en professio­ne­le manier bedienen Minister van Defensie Lloyd Austin

Stafchef Mark Milley zei woensdag dat het nog niet duidelijk is of de botsing opzettelijk was. Wel is het volgens hem duidelijk dat Rusland de drone opzettelijk in de weg zou hebben gezeten. Het incident past volgens hem in een ‘ patroon van steeds agressiever gedrag’ van Moskou.

Onderzoek

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken wilde alleen kwijt dat het onderzoek naar het incident loopt. Over mogelijke opzet of een mogelijk motief zei hij nog geen uitspraken te kunnen doen. ,,Het was een roekeloos en onveilig incident, maar we moeten verder onderzoek doen”, aldus de minister. Volgens een woordvoerder van het ministerie was er vermoedelijk sprake van ‘een onopzettelijke actie van Rusland’.

De botsing vond plaats in het internationale luchtruim, nabij Oekraïens grondgebied dat Rusland beweert te hebben geannexeerd. Volgens de Amerikanen was de drone daar bezig met een routinesurveillancevlucht. De drone zou plots zijn geraakt door een Russische straaljager. Rusland zegt zelf niet verantwoordelijk te zijn voor de crash.