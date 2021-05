Rode Kruis slaat alarm over coronasituatie in Azië en opent rekening 7244

Vaccins

Volgens Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis, kan alleen snel handelen de ramp in de regio nog indammen. ,,Alle ogen zijn deze week gericht op India, maar we moeten ook nadenken over waar we de komende weken en maanden mee te maken kunnen krijgen in andere landen en hoe we ons daar het beste op kunnen voorbereiden. We zullen er niet in slagen deze vreselijke pandemie te overwinnen totdat er vaccins beschikbaar zijn om iedereen te beschermen, ongeacht nationaliteit of inkomen, in Europa, in Azië, maar ook in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. Verder blijft preventie ook cruciaal.”