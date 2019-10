Risicowedstrijd Frankrijk-Turkije uitgegroeid tot politieke strijd

Bij de vorige wedstrijd van het Turks elftal brachten de spelers een militaire groet. Ze droegen hun overwinning op aan de militairen die vechten in Syrië. De UEFA besloot een onderzoek in te stellen omdat ‘politieke uitingen verboden zijn’.



,,Die groet was toch gewoon een grap?’’, zegt een van de Belgische Turken. ,,Nou ja, wel omdat we ons leger natuurlijk steunen.’’ Voor het voetbalstadion wordt op dat moment al door honderden Turken gezwaaid met de rood-witte Turkse vlag. Er wordt gedanst op Turkse muziek en hardop meegezongen.



De politiek lijkt hier ver te zoeken, maar ligt net om de hoek. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, heeft zijn aanwezigheid bij de wedstrijd op het laatste moment afgezegd. Zonder officiële reden maar als stil protest tegen het Turkse offensief, weet iedereen.



Eerder pleitte president Macron al voor ‘een zo snel mogelijke stopzetting van het Turkse offensief’. Parijs schortte zijn wapenleveranties aan Turkije op. ,,In de Europese pers wordt altijd maar gezegd dat wij Turken de Koerden aanvallen. Maar dat is helemaal niet zo’’, roept een boze Turkse vrouw. Ze komt uit Lyon en staat met haar man en twee kleine kinderen voor de ingang van het stadion. ,,We verdedigen ons tegen terroristen. Dat is toch iets heel anders dan wat jullie altijd schrijven?’’