Richard Gere moet getuigen tegen Italiaanse ex-minister

Naakte Nederlan­der (54) zet Italiaans stadje dagenlang compleet op stelten, opname in psychia­trie

22 oktober De Italiaanse politie heeft de afgelopen dagen de handen vol gehad aan een 54-jarige Nederlander die in havenstad Livorno voor grote overlast heeft gezorgd. De man werd in een tijdsbestek van 24 uur meerdere keren opgepakt voor onder andere diefstal, schennispleging en vernieling. De verdachte was volgens Italiaans media verward en is in het ziekenhuis opgenomen op de psychiatrische afdeling.