Rhodos: bosbranden woekeren door, Corendon brengt geen nieuwe reizigers meer

In allerijl moest de Nederlandse Kaylie Mennens zaterdagmiddag met haar partner en zoontje van drie het hotel Mitsis Village in Kiotari op Rhodos verlaten. Het zwembad lag nog vol met toeristen, maar op de achtergrond kwamen rook en vuur door de bossen snel naderbij. ,,Het hotelpersoneel zei dat er nog niets aan de hand was, maar wij zijn onze spullen gaan pakken. Niet veel later ging het brandalarm af en ontstond er paniek, overal waren gillende kinderen", vertelt ze aan deze site.

Het gezin stapte in een lokale bus voor het hotel. Ondanks de paniek op straat en de vluchtende toeristen, was de buschauffeur niet onder de indruk. ,,Hij vertrok niet direct. De chauffeur vond het in deze noodsituatie belangrijk dat iedereen een kaartje kocht en de bagage onderin het bagagevak moest", zegt Kaylie cynisch. ,,Daarna besloot hij tevens nog zijn lokale busroute langs het strand te rijden. Totdat de militaire eenheid aangaf dat hij moest keren. Het vuur was letterlijk naast de weg, waarbij we nog net met de bus konden passeren. We hadden geen minuut later moeten arriveren, dan waren we ingesloten geweest door het vuur.” Inmiddels is het gezin terug in Nederland.