Respectloze toeristen domineren Mont Blanc, burgemeester is het zat

Yazidi-meis­je staat in Duitsland oog in oog met haar verkrach­ter van IS

18 augustus Ashwaqs hart slaat om. Het Yazidi-meisje dacht veilig te zijn in Duitsland maar plotseling staat zij oog in oog met de IS-strijder die haar in Irak verkrachtte. Ashwaq vlucht, terug naar Irak.