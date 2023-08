Republikeinse senator (81) ‘verstijft’ wéér tijdens persconferentie

De Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat Mitch McConnell is tijdens een persconferentie kort verstijfd. Wanneer hem gevraagd wordt of hij zich weer verkiesbaar zal stellen in 2026, blijft hij ruim een halve minuut stil en lijkt voor zich uit te staren.

Volgens een woordvoerder voelde de 81-jarige politicus zich ‘kort licht in het hoofd’. Een maand eerder gebeurde al ongeveer hetzelfde.

McConnell beantwoordde woensdag in Covington (Kentucky) vragen van journalisten. Een van de verslaggevers vroeg hem hoe hij dacht over een eventuele herverkiezing in in 2026. McConnell vroeg de journalist twee keer de vraag te herhalen, wilde antwoord geven maar viel na twee woorden stil en staarde ruim 30 seconden voor zich uit.

Een woordvoerder vroeg hem of hij de vraag gehoord had en toen hij daarop nog steeds stil bleef, besloot ze de persconferentie af te breken. McConnell begon toen wel weer te spreken, maar de vraag moest herhaald worden en hij gaf zeer beknopt antwoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een maand eerder stopte de fractievoorzitter ook al midden in een zin met praten. Toen hij niet reageerde op de vraag of het goed met hem ging werd de persconferentie afgebroken. Hij kwam toen twaalf minuten later terug om te laten weten dat het goed met hem ging en om de persconferentie af te maken.

Hersenschudding

In maart is McConnell kort opgenomen geweest in het ziekenhuis met een hersenschudding na een val. McConnell zal voor het volgende openbare evenement eerst een arts raadplegen, laat een woordvoerder weten. Hij is als leider van de Republikeinen in de Senaat een van de meest prominente leden van de partij.

,,Amerika kampt met een generatie politici die maar van geen wijken willen weten, maar eigenlijk hun beste tijd gehad hebben’’, schrijft Amerika-deskundige Raymond Mens op X (voorheen Twitter). ,,Dat geldt voor zowel Republikeinen als Democraten.’’

Volledig scherm Eerder verstijfde McConnell ook al toen hij vragen van journalisten beantwoordde. Hij werd toen geholpen door senator John Barrasso. © AFP

Oude toppolitici

In de Verenigde Staten is de hoge leeftijd van politici nóg meer onderwerp van discussie sinds Joe Biden in 2022 als 80-jarige president werd. Geregeld haalt Biden het nieuws met publieke struikelpartijen of maakt hij een verwarde indruk.

Biden, die voor een tweede ambtstermijn gaat, is niet de enige toppoliticus die de 70 ruim is gepasseerd. De VS heet inmiddels wel een ‘gerontocratie’, een land geleid door ouderen.

Bidens voorganger, Donald Trump, is 76 - een gaat opnieuw op campagne in de hoop in 2024 te beginnen aan een vierjarig presidentschap. Nancy Pelosi treedt af als fractievoorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden op haar 82ste. In de Senaat, waar de gemiddelde leeftijd met 64 hoger is dan ooit, leidt de 80-jarige Mitch McConnell de Republikeinen. Senator Chuck Grassley is 89 en werd vorige week herkozen voor een nieuwe termijn die afloopt als hij 95 is.