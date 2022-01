Republikeinen blokkeren herziening kiesstelsel VS

De Republikeinen in de Senaat hebben een door de Amerikaanse president Joe Biden vurig gewenste herziening van het kiesstelsel tegengehouden. Ook een voorstel om de zogeheten filibusterregel aan te passen om deze herziening er alsnog doorheen te krijgen, is afgeschoten. Die regel stelt dat voor veel wetsvoorstellen 60 van de 100 senatoren moeten instemmen met een einde aan het debat voordat er überhaupt kan worden gestemd.

Zoals verwacht blokkeerden de Republikeinen via de filibusterregel stemming over wetgeving die de rechten van kiezers zou moeten verbeteren. Daarna brachten de Democraten een voorstel in om uitzondering te krijgen op deze regel voor de kiesstelselherziening. Daarvoor zou een normale meerderheid voldoende zijn. Maar twee Democraten stemden tegen, waardoor de stemming op 48-52 uitkwam.

De Democraten hebben een flinterdunne meerderheid in de Senaat. Ze hebben vijftig zetels (ze kunnen rekenen op de steun van twee onafhankelijke kandidaten) in handen, dus precies de helft. In het geval van een patstelling heeft vicepresident Kamala Harris, die ook ambtshalve voorzitter van de Senaat is, de beslissende stem. Maar aangezien Democraten Joe Manchin en Kyrsten Sinema tegenstemden, kwam het niet zover.

Een van de doelstellingen van de hervorming was het stemmen bij verkiezingen makkelijker te maken. Het is een van de speerpunten van Biden, die donderdag een jaar lang aan de macht is in het Witte Huis. De Democraten beschuldigen de Republikeinen ervan het stemmen moeilijker te willen maken, in het nadeel van met name minderheden.

Biden laat via Twitter weten teleurgesteld te zijn. ,,Ik ben diep teleurgesteld dat de Senaat er niet in is geslaagd op te komen voor onze democratie. Ik ben teleurgesteld - maar ik laat me niet afschrikken.”