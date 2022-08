Republikeinen bekritiseren Biden in rapport over terugtrekken Afghanistan

Republikeinen in de buitenlandcommissie van het Huis van Afgevaardigden komen binnenkort met een rapport over hoe de Verenigde Staten zich vorige zomer onder leiding van president Joe Biden terugtrokken uit Afghanistan, nadat de Taliban de macht hadden gegrepen. Dat schrijven enkele Amerikaanse media zondag, waaronder The Washington Post en CNN, nadat ze het rapport hebben ingezien.

Volgens CNN blijkt uit het rapport dat er ten tijde van de evacuatie van Afghanen vanaf het vliegveld van Kabul slechts 36 Amerikaanse ambtenaren van het buitenlandministerie aanwezig waren, ondanks beweringen dat het ministerie de middelen om de evacuatie in goede banen te leiden flink had opgeschaald. Er was slechts één Amerikaanse consulaire medewerker beschikbaar per 3444 Afghanen die wilden evacueren.

The Washington Post meldt dat er weinig grote onthullingen in het rapport staan. Dat komt volgens een anonieme Republikeinse assistent met wie de krant sprak doordat het buitenlandministerie weigerde documenten te overhandigen of aan interviews over de gang van zaken mee te doen. Een woordvoerder van het ministerie ontkent dat tegenover de krant, en zegt dat ambtenaren van het ministerie na de terugtrekking uit Afghanistan meer dan 150 keer met het Amerikaanse Congres hebben gesproken.

Het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Afghanistan gebeurde in de laatste twee weken van augustus 2021. Bij de evacuatie werden meer dan 120.000 mensen uit het land gehaald, maar het proces verliep niet vlekkeloos. Bij een zelfmoordaanslag bij het vliegveld stierven zo’n tweehonderd Afghanen en dertien Amerikaanse militairen. De VS voerden vervolgens een drone-aanval uit, waarbij tien burgers om het leven kwamen.

Het is niet precies bekend wanneer het Republikeinse rapport wordt gepubliceerd. Het Witte Huis zei tegen The Washington Post dat het ,,een partijdig rapport” is dat ,,doorzeefd is met onnauwkeurige karakteriseringen, waarbij de krenten uit de pap gehaald zijn” en ,,waarin valse claims gemaakt worden”.