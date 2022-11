Republikein Liz Cheney voert campagne voor Democraten

Op een campagnebijeenkomst voor de Democraat Elissa Slotkin in Michigan was een opvallende spreker te horen. De Republikein Liz Cheney riep de inwoners van de staat op om op de Democraten te stemmen bij de tussentijdse verkiezingen van volgende week, de zogeheten midterms, aldus de Amerikaanse krant The New York Times.

De 56-jarige Cheney zei dat het de eerste keer in haar leven was dat ze de Democraten steunde. Ze staat bekend als strenge conservatief, maar ook als fel criticus van oud-president Donald Trump en zijn aanhangers en vindt dat er alles aan gedaan moet worden om hun invloed te verkleinen. ,,We moeten allemaal opstaan en de republiek verdedigen. Als we willen dat die overleeft, moeten we afstappen van de normale politieke lijnen.”

Cheney was vicevoorzitter van de 6 januari-onderzoekscommissie, die concludeerde dat Trump eindverantwoordelijk was voor de Capitool-bestorming. ,,President Trump ontbood de menigte, verzamelde hen en stak de vlam aan voor een aanval”, zei ze toen. De commissie heeft Trump gedagvaard.

Cheney liet gisteren ook weten de Democratische kandidaat Tim Ryan in Ohio te steunen in zijn race tegen de republikein JD Vance. Ook in andere staten zegt Cheney tegen haar eigen partijgenoten te zijn. In Arizona is een reclame te zien waarin ze haar steun uitspreekt voor de kandidaat van de Democraten. ,,Ik weet niet of ik ooit op een Democraat heb gestemd, maar als ik in Arizona zou wonen zou ik dat absoluut doen.”

Impopulair

Cheney komt zelf na de midterms niet terug in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, omdat ze in augustus de voorverkiezingen in haar staat Wyoming verloor. De Republikeinse kiezers hebben haar rol in de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool niet in dank afgenomen en kozen een Trumpsupporter als kandidaat.

De Republikeinse campagneleiders maken zich dan ook geen zorgen over Cheneys steun aan de Democraten. Ze schatten in dat zij zo impopulair is onder een groot deel van de kiezers, dat het de Republikeinen juist in de kaart kan spelen. Hun partij staat er in de peilingen goed voor om de meerderheid in ten minste een van de twee kamers van het Congres over te nemen.

