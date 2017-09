Reparatiekosten Big Ben lopen op naar 69 miljoen euro

De geschatte reparatiekosten lopen op van 29 miljoen naar 61 miljoen pond oftewel ruim 69 miljoen euro. De hogere kosten zijn nodig om beter inzicht te krijgen in het bouw- en uurwerk, maar ook het verstevigen van de steigers.



Het complex dateert uit de negentiende eeuw. Het probleem is dat veel asbest is gebruikt. Door de verontreiniging raakt het steenwerk in verval. Daarnaast zijn onder meer het sanitair, de bedrading en ventilatiesystemen verouderd.



Ook het parlementsgebouw zelf, Palace of Westminster, waar de Big Ben deel van uitmaakt, moet dringend worden gerenoveerd. De kosten daarvan zijn geraamd op 5,7 miljard pond en die klus kan wel eens veertig jaar gaan duren. Uit de verklaring van vandaag valt op te maken dat ook die kosten uit de hand gaan lopen.



Big Ben is eigenlijk de naam voor de zwaarste van de vijf klokken in de 96 meter hoge Elizabeth-toren, die aan de Theems staat. In de volksmond wordt de hele toren zo genoemd. Voor de renovatie van de toren is vier jaar uitgetrokken.