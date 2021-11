Rémi (28) vestigt record door op 4016 meter hoogte bovenop heteluchtballon te staan

VIDEO Blootgeleg­de kamer in Pompeii biedt zeldzaam inkijkje in dagelijks leven van slaven

Archeologen hebben tijdens opgravingen in de Italiaanse stad Pompeii een slaapzaal ontdekt die een ‘zeldzaam inzicht in het dagelijks leven van slaven biedt’. De ruimte werd gevonden in een villa tussen de ruïnes van de uitbarsting van de Vesuvius-vulkaan in 79 na Christus.

7 november