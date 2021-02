Rellen na opsluiting Spaanse rapper Pablo Hasél houden aan

In Barcelona werden 31 relschoppers aangehouden vanwege ‘openbare wanorde en plunderingen’, in Lleida één en twee in Tarragona, maakte de politie in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

De betogingen begonnen dinsdag, na de arrestatie en opsluiting van Hasél (32). Die is veroordeeld tot negen maanden cel voor teksten waarin hij de monarchie en de politie beledigde, en terrorisme en geweld verheerlijkte, aldus aanklagers.

Volgens de politie waren er zaterdag zo’n 6.000 actievoerders op de been in Barcelona. Het kwam in die stad tot rellen toen de betogers zich naar het hoofdkwartier van de politie begaven. Tijdens de protesten werden winkels geplunderd, barricades opgeworpen en werd de politie met flessen bekogeld. Betogers vielen ook de beurs van Barcelona aan en staken motoren in brand.

Ook buiten Catalonië demonstraties

Ook elders in Spanje vonden opnieuw protesten plaats, onder meer in Madrid en Pamplona, maar die verliepen voornamelijk vreedzaam. Ook in de zuidelijke steden Málaga, Córdoba en Sevilla werd gedemonstreerd. In Catalonië waren er behalve in Barcelona ook acties in Tarragona, Sabadell, Lleida, Gerona en Reus, meldden lokale media.

In totaal zijn er al zeker 130 betogers opgepakt sinds dinsdag. Vele anderen raakten gewond, onder wie politieagenten en een jong meisje dat een oog verloor in Barcelona, waarschijnlijk door een rubberen kogel van de politie.