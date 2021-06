Rellen bij demonstratie in Tunesië tegen politiegeweld

‘Kletsende vriendin­nen’ letten niet op en komen vast te zitten bovenop dam

11 juni Vier vrouwen moesten gisteren uit een benarde positie in hun gehuurde elektrische motorboot worden gered. Ze waren in Texas op de bovenkant van een dam vast komen te zitten en het bootje helde al gevaarlijk over. Volgens de betrokken reddingsdiensten waren de vriendinnen druk geweest met kletsen en hadden ze daarom de borden gemist die waarschuwden weg te blijven van de afgrond.