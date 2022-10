Rel om Nieuw-Zeelandse papegaai die niet mee mag doen aan Vogel van het Jaar-verkiezing

Er moet nog worden gestemd - dat kan vanaf volgende week - maar nu al is er in Nieuw-Zeeland veel ophef rond de Vogel van het Jaar-verkiezing. Reden: de groene kakapo is door de jury uitgesloten van deelname. De zware en niet-vliegende papegaai is al jaren een publieksfavoriet maar de natuurorganisatie die de verkiezing organiseert, Forest & Bird, wil dit jaar eens ‘ondergewaardeerde soorten’ in de schijnwerper zetten. Dus werd de kakapo onverkiesbaar verklaard.

Dat besluit leidde prompt tot opwinding onder vogelvrienden in Nieuw-Zeeland en daarbuiten. Daarbij ligt de kwestie nationaal gevoelig omdat de kakapo niet zomaar een papegaai is. Behalve dat het een gezellige dikkerd is, speelt hij een grote rol in de mythologie van de oorspronkelijke bewoners, Maori. In hun taal betekent kakapo zoveel als ‘papegaai van de nacht’. Aan het gedrag van de vogel zeggen Maori's te kunnen aflezen of de volgende fruitoogst rijk zal zijn.

Schandaal

Op sociale media wordt het allemaal uitgevochten als ware het een grof schandaal. Er zou sprake zijn van discriminatie en zelfs ‘roof’ omdat de kakapo een grote kanshebber was op de hoofdprijs. Maar er zijn ook vogelvrienden die vinden dat twee keer ‘Vogel van het Jaar’ (in 2008 en 2020) wel even mooi is en dat het nu terecht tijd is voor andere soorten. Bijvoorbeeld de hihi die wij hier kennen als de geelbandhoningeter.

Volgens de organisatie is er geen vuil spel aan de gang en wordt de papegaai ook niet voor altijd geweerd uit de verkiezing. ,,We slaan een keertje over, het is zeker geen levenslang verbod”, zegt woordvoerder Ellen Rykers tegen de Britse krant The Guardian. ,,Maar weet je, als dezelfde vogel elk jaar blijft winnen, is dat misschien niet zo interessant.” De kakapo komt overigens van ver. In de jaren 90 was hij bijna uitgestorven, door bescherming en fokprogramma’s zijn er nu 252.

Het is overigens niet de eerste keer dat er gedoe is rond de Nieuw Zeelandse Vogel van het -Jaar verkiezing, aldus The Guardian. Vorig jaar besloten de organisatoren een vleermuis mee te laten doen, die prompt won. In 2020 was er opmerkelijk veel steun voor de eerder genoemde hihi die werd ‘gesponsord’ door een winkel voor seksspeeltjes met het argument dat deze vogel een fors geslachtsorgaan heeft en graag vreemdgaat. Het jaar ervoor kwamen er opeens onverklaarbaar veel stemmen uit Rusland voor de zeldzame hoiho of geeloogpinguïn, volgens kenners een ‘prachtige maar asociale vogel’. En in 2018 werd er veel gestemd op de shag, ofwel de kuifaalscholver wiens naam in ordinair Engels zoveel betekent als ‘een nummertje maken’.

Favoriet dit jaar lijkt toch weer de hihi, melden kenners. De Maori-naam van deze vogel betekent ‘genezende zonnestralen’, verwijzend naar de gele uitbarsting op de schouders van de mannelijke vogels die fel flitst wanneer de vogel door het licht beweegt.