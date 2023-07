Reisoperators brengen geen nieuwe reizigers meer naar Rhodos, aanwijzingen dat brand is aangestoken

In allerijl moest de Nederlandse Kaylie Mennens zaterdagmiddag met haar partner en zoontje van drie het hotel Mitsis Village in Kiotari op Rhodos verlaten. Het zwembad lag nog vol met toeristen, maar op de achtergrond kwamen rook en vuur door de bossen snel naderbij. ,,Het hotelpersoneel zei dat er nog niets aan de hand was, maar wij zijn onze spullen gaan pakken. Niet veel later ging het brandalarm af en ontstond er paniek, overal waren gillende kinderen", vertelt ze aan deze site.

,,Het vuur was letterlijk naast de weg, waarbij we nog net met de bus konden passeren. We hadden geen minuut later moeten arriveren, dan waren we ingesloten geweest door het vuur.” Inmiddels is het gezin terug in Nederland.

De bosbranden op Rhodos woeden al zes dagen en breiden zich uit. Ze hebben de zuidoostkust bereikt door harde wind en drijven tienduizenden bewoners en toeristen uit de streek. De evacuatie in de bedreigde gebieden is de grootste in zijn soort in Griekenland. Het gaat vooral om de regio's rond de dorpen Kiotari, Gennardi en Lardo, in het midden en zuiden van het eiland.

Circa 16.000 mensen zijn over de weg naar elders gebracht en zeker 3000 met vaartuigen vanaf stranden of haventjes. Ongeveer 450 brandweerlieden bestrijden met steun van zeven blusvliegtuigen de vuurzee. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Zondag heeft een woordvoerder van de brandweer gezegd dat er een groot onderzoek komt en dat er aanwijzingen zijn die brandstichting doen vermoeden.

Volledig scherm Opgevangen toeristen in een basketbalhal op Rhodos. © AFP

Honderden Nederlanders zijn op het eiland. Daaronder ook klanten van reisoperator Corendon. ,,Ze zijn overgebracht naar opvanglocaties waaronder sporthallen’’, zegt woordvoerder Audrey Denkelaar tegen deze nieuwssite. ,,Gasten die niet terug kunnen naar hun hotels, bieden we alternatieve accommodatie aan en de mogelijkheid terug te vliegen naar Nederland.’’

Een vliegtuigpassagier filmde de bosbranden op Rhodos (tekst gaat verder onder de video):

Corendon en TUI: geen nieuwe reizigers

Inmiddels zijn vele tientallen Nederlandse toeristen geëvacueerd. Tot en met dinsdag brengen reisorganisaties Corendon en TUI geen nieuwe klanten naar het Griekse eiland, zo lieten zij weten. Sunweb doet dat tot en met maandag niet meer. Die reisorganisatie heeft zo’n 250 vakantiegangers op Rhodos die geëvacueerd zijn, van wie honderd Nederlanders. ,,Zij zijn ondergebracht in hotels in het noorden van het eiland en kunnen zondagavond mee op een vlucht naar Amsterdam”, aldus de woordvoerder. Ook reisoperators Prijsvrij en D-Reizen brengen geen reizigers meer naar het eiland.

Corendon heeft momenteel ongeveer tweeduizend vakantiegangers op Rhodos, tweehonderd bevonden zich in het zuiden van het eiland. ,,Het is nu zaak dat we hen terughalen naar Nederland. Dat willen we doen met vluchten uit Griekse en Turkse plaatsen, die tussenstops maken op Rhodos”, zegt topman Steven van der Heijden.

Volledig scherm De branden op Rhodos zijn ter hoogte Lindos en Gennadi. © HLN

Garantieregeling

Het Calamiteitenfonds heeft het getroffen gebied op Rhodos aangeduid als calamiteit, met ingang van zaterdag. Dat houdt in dat het fonds de kosten vergoedt van reizigers die onder de garantieregeling op het zuidoostelijke deel van het Griekse eiland verblijven of verbleven. Het gaat dan om de kosten voor bijvoorbeeld reisaanpassingen en repatriëring.

Transavia

Transavia blijft nog vliegen naar Rhodos. De vliegmaatschappij verwacht dat de vertrekkende vliegtuigen wel leger zullen zijn. ,,We vliegen met eigen passagiers. De touroperators halen hun klanten nu van boord”, legt een zegsman uit. De vliegtuigen vertrekken volgens hem ook om mensen mee terug te nemen.

Om 14.30 uur is een vlucht vanaf de luchthaven in Eindhoven naar Rhodos vertrokken, zij het met enige vertraging, vertelt de woordvoerder. De koffers van alle passagiers waren ingecheckt, maar op het laatste moment hebben touroperators besloten hun reizigers toch van boord te halen. Daarop zijn ook de koffers van boord gehaald. Hoeveel passagiers uiteindelijk daadwerkelijk met het vliegtuig zijn opgestegen, kan de woordvoerder van Transavia niet zeggen.

De gevluchte toeristen en eilandbewoners worden nu opgevangen in scholen, sporthallen en andere accommodaties elders op het eiland. Dennis Bhoedja uit Vleuten sliep met zijn vrouw en kinderen (7 en 13) in een opbergruimte van een hotel. ,,Ons eigen hotel, Princess Andriana Resort, werd ontruimd. We hebben twee uur in de volle zon moeten lopen, voordat we op een veilige plek waren.” Toen hij zondagochtend geen informatie van de reisorganisatie kreeg, pakte hij een taxi naar het vliegveld. ,,TUI zegt bezig te zijn met extra vliegtuigen om mensen hier weg te halen. Ondertussen zijn we ook zelf op zoek naar een hotel. Maar alles zit vol", laat hij zondagmiddag weten.

Volledig scherm Een door de vuurzee beschadigd hotel op Rhodos. © AFP

Niet annuleren

Correspondent Thijs Kettenis is zondagochtend aangekomen op de luchthaven van Rhodos. ,,Er zijn hier veel mensen, sommigen hebben ook op de grond geslapen. Ik zie geen chaos, wel veel drukte.” Kettenis sprak op de luchthaven van Rhodos meerdere Nederlanders die daar zaterdagavond zijn aangekomen. ,,Zij vertellen dat ze zaterdag overdag met hun reisorganisaties hebben gebeld, maar te horen kregen dat ze niet kosteloos konden annuleren. Ook al lag hun hotel in de gevarenzone. Toen ze hier zaterdagavond aankwamen, bleek hun hotel te zijn geëvacueerd. Nu weten ze niet waar ze naar toe moeten.”

Volledig scherm Een man brengt zijn dochtertje in veiligheid op Rhodos. © AP

Hitte

De branden op Rhodos woeden al zes dagen en zijn lastig onder controle te krijgen, onder meer vanwege de harde wind en de hitte. ,,Het wordt zondag de heetste dag van de zomer op het eiland. En er is windkracht zes, dat wakkert de branden aan", zegt weerman Panagiotis Giannopoulos op de Griekse tv.

De Griekse publieke omroep ERT meldt zondagochtend dat er meerdere huizen en hotels zijn afgebrand. Het vuur woedt nog op drie plekken op het eiland. Het gaat om ‘kilometerslange fronten van brandende dennenbossen'. Er zouden drie mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen met ademhalingsproblemen.

Omdat Griekenland elk jaar wordt geteisterd door bosbranden, wordt er al jaren gekeken naar manieren om te veel schade te voorkomen. Zo loopt er onder meer een proefproject op een ander Grieks eiland, Chios.

Volledig scherm Rhodos. © AP

