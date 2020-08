Regering Libanon stapt op: ‘Explosie was gevolg van structurele corruptie’

De regering van Libanon treedt af in de nasleep van de fatale explosie vorige week in de haven van Beiroet. Premier Diab maakte dat zojuist bekend in een persconferentie. Volgens hem is het drama in de hoofdstad te wijten aan structurele corruptie. ,,Wij staan aan dezelfde kant als de mensen die oproepen om de verantwoordelijken voor deze misdaad te achterhalen.’’

Eerder vandaag was premier Hassan Diab al naar het presidentiële paleis gegaan om de president officieel het ontslag van zijn ploeg aan te bieden. Hij was al drie ministers kwijtgeraakt, zij stapten de afgelopen dagen al op, en lokale media berichtten dan ook vandaag al de hele dag over het waarschijnlijke aftreden van de gehele regering. Het kabinet van Diab zou anders een stemming in het parlement niet overleven. De woede onder de bevolking in Libanon over de explosie is zo groot dat de druk op de regering enorm werd.

De afgelopen dagen kwam het in hoofdstad Beiroet tot massale protesten. De woedende menigte demonstreerde tegen de manier waarop de regering de grootste explosie in de geschiedenis van Beiroet heeft aangepakt. Ze beschuldigen de politieke elite van jarenlang wanbeleid. ,,We willen de regering vernietigen’’, zegt de 19-jarige Nissan Ghrawi tegen persbureau Reuters. Hij is werkloos. ,,Ze geven ons geen werk en rechten.’’

Ammoniumnitraat

Door twee enorme ontploffingen afgelopen dinsdag kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten zeker 6000 mensen gewond. Een groot deel van de stad ligt in puin. Honderdduizenden zijn dakloos geworden. De oorzaak van de grote explosie is niet bekend, maar het explosieve ammoniumnitraat dat de enorme schade aanrichtte, lag al jaren in de haven in een loods die daar niet geschikt voor was. Douane en havenautoriteiten hadden er vaak op aangedrongen het levensgevaarlijke spul weg te halen. Het was er opgeslagen omdat het door justitie in beslag was genomen.

Nog voor de explosie verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel protesten heeft geleid. Betogers keren zich nu ook tegen de regering omdat ze die als nalatig en corrupt zien, en daardoor verantwoordelijk houden voor de ramp.