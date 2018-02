Reddingswerkers zoeken vermisten in Taiwan

Jihadstrijder die 250 vrouwen verkrachtte: 'Drang naar seks is niet te weerstaan'

6 februari Een vrouw die na een razzia in haar dorp meer dan twee jaar werd vastgehouden als seksslavin van terreurorganisatie IS, heeft uitgebreid verteld over de horror die ze doorstond. ,,Ik probeerde vier keer zelfmoord te plegen, maar ze lieten het niet toe." In een documentaire van de BBC confronteert de vrouw een van de mannen die deelnam aan de inval in haar dorp en 250 vrouwen en kinderen verkrachtte.