Recordgolf ‘zinloze mesmoorden’ op tieners schokt Groot Brittannië

Chesney was de vijfde tiener die dit jaar in Londen werd doodgestoken. In Birmingham vonden drie dodelijke incidenten plaats en in Sunderland één. Het aantal slachtoffers van messteken, in de leeftijd van 16 jaar en jonger, is tussen 2016 en 2019 toegenomen met 93 procent.



De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, heeft deze week gesprekken met politiechefs om het ‘zinloze geweld’ een halt toe te roepen. ,,Ernstig geweld neemt toe, waardoor gemeenschappen uiteen worden gerukt en gezinnen hun kinderen verliezen’’, sprak Javid in het parlement.



Volgens de politie wordt de toename van het aantal steekincidenten, in een land waar het moeilijk is aan vuurwapens te komen, veroorzaakt door een aantal factoren. Zo zijn er vetes tussen drugsbendes, provocaties via sociale media en een terugloop in jeugdhulpverlening.



De politie heeft te kampen met grote bezuinigingen, zowel in personeel als in budgetten. Gisteren nog arresteerde de politie van Lancashire een groep mannen op een schoolcampus die studenten met messen bedreigden. ‘Een gerichte aanval’, aldus de politie.