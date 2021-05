Recordaantal van 5000 migranten maakt oversteek van Marokko naar Spaanse enclave

Leden van ‘sekte’ in VS aange­klaagd na vondst gemummifi­ceerd lichaam leidster ‘Moeder God’

14 mei Zeven leden van de religieuze beweging Love Has Won zijn in de staat Colorado aangeklaagd voor onder andere ‘geknoei’ met het stoffelijk overschot van leidster Amy Carlson. Het gemummificeerde lichaam van de 45-jarige vrouw, die bekend stond als ‘Moeder God’, was eind april gevonden in een soort altaar in een woning, melden Amerikaanse media.