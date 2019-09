Recordaantal migranten op Griekse eilanden

Stel houdt geslacht baby al 17 maanden geheim: ‘Hij of zij mag zelf kiezen wat het wordt’

11:17 Een echtpaar uit de plaats Keynsham in het zuidwesten van Engeland houdt al zeventien maanden het geslacht van hun baby Anoush geheim voor de buitenwereld. Volgens moeder Hobbit Humphrey (38) en vader Jake England-Johns (35) gaat het om een bewuste keuze. ,,We willen ons kindje beschermen tegen al dan niet onbewuste vooroordelen over gender, opdat hij of zij de kans krijgt zich zelfstandig als jongen of meisje te ontwikkelen.”