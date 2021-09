Recordaantal 100-plussers in Japan: meer dan 86.000 mensen een eeuw oud

Oudste vrouw ter wereld

Ook de oudste vrouw ter wereld woont in Japan. Kane Tanaka mocht 2 januari maar liefst 118 kaarsjes uitblazen. Met haar leeftijd staat ze in het Guinness Book of Records. De oudste man in Japan is Mikizo Ueda van 111 jaar oud.



Kane Tanaka is rond haar 117de verjaardag groots in het nieuws geweest. Toen ze 117 jaar en 265 dagen was, verstootte ze de toenmalige oudste vrouw van de wereld van haar troon. Tanaka liet op die verjaardag weten dat ze minstens 120 wil worden.



Haar leven tot nu toe ging niet over rozen. Ze werd als prematuur geboren. En op 103-jarige leeftijd kreeg Tanaka te horen dat ze darmkanker had, maar ze kwam de ziekte te boven. Haar geheim kent niemand, wel heeft ze een voorliefde voor frisdrank en snoep.