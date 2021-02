Rechtszaak tegen Trump voor samenzwering met extreemrechtse groepen rond aanval Capitool

Mannetjes­ijs­beer doodt vrouwtje tijdens seks in Amerikaan­se dierentuin

10 februari De mannelijke ijsbeer Nuka heeft in een Amerikaanse dierentuin een vrouwtje van zijn soort gedood toen hij probeerde met haar te paren. Het park waar het dodelijke incident plaatsvond, Detroit Zoo, is geschrokken. ,,Dit was heel onverwacht.”