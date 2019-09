Rechtszaak over dodelijke dieetpil die honderden levens eiste van start in Frankrijk

Dodelijke pil leverde miljard op

Jarenlang schandaal

Met de start van de rechtszaak lijkt er een einde in zicht te komen van een jarenlang schandaal. In 2007 trok Irène Frachon, een longspecialist van een ziekenhuis in Bretagne aan de bel. Ze waarschuwde voor een verband tussen Mediator en ernstige hart- en longschade. Pas twee jaar later werd het medicijn van de markt gehaald in Frankrijk.

Dat de zaak nu eindelijk voor de rechter komt is al een triomf, stelt Charles Josep-Oudin, een advocaat van 250 aanklagers. ,,Het feit dat er eindelijk een rechtszaak plaatsvindt is op zichzelf al een overwinning voor de slachtoffers.’’ Daar is klokkenluider Frachon het roerend mee eens. ,,Deze rechtszaak zorgt voor een grote opluchting. Eindelijk zien we het einde van een ondraaglijk schandaal. Dit zogenaamde medicijn is in werkelijkheid een vergif.’’