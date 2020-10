Rechter zet streep door strengere abortuswet Texas

De rechtbank hield daarmee een eerdere uitspraak van een lagere rechter in stand. Een abortusrechtengroep had de zaak tegen de staat Texas aanvankelijk aangespannen.

Die vereiste zou volgens het hof van abortusartsen vragen dat zij tegen hun medische expertise en het belang van de patiënt in zouden handelen. De rechter beschreef de vereiste extra handeling in de Texaanse abortuswet alsgevaarlijk, pijnlijk, invasief en mogelijk experimenteel.

Pijn ongefundeerd

Volgens de voorstanders van de abortuswet moet die voorkomen dat de foetus pijn lijdt. De rechter stelt dat dat argument ongefundeerd is. Pijn bij foetussen is vrijwel onmogelijk voor de 24e week van de zwangerschap, stellen Amerikaanse medische en gynaecologische beroepsorganisaties.

Abortus geldt als een uiterst omstreden onderwerp in de Verenigde Staten, en dan met name in de conservatieve staten. In Texas, de grootste staat waar de Republikeinen het voor het zeggen hebben, wordt dan ook al langer geprobeerd om het recht op abortus te beperken. Rechtbanken zetten eerder een streep door soortgelijke wetten in de staten Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana en Oklahoma.