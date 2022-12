Rechter wijst klacht van Trump-protegee Kari Lake over verkiezingsnederlaag af

In de Amerikaanse staat Arizona heeft de Republikeinse Kari Lake van de rechter nul op het rekest gekregen in de zaak die ze had aangespannen naar aanleiding van haar nederlaag bij de gouverneursverkiezingen van november.

Er is geen duidelijk of overtuigend bewijs gevonden van het vermeende systematische wangedrag van kiesfunctionarissen waarover Lake had geklaagd, aldus de rechter. De 53-jarige Lake, een voormalige nieuwslezer, kondigde via Twitter al aan dat ze de uitspraak zou aanvechten om ‘het vertrouwen (...) in onze verkiezingen te herstellen’.

Lake werd gesteund door voormalig president Donald Trump en behoort tot de groep van aanhangers die zijn ongefundeerde ‘Big Lie’-beweringen herhalen over verkiezingsfraude in 2020. Voor grootschalige fraude die zou hebben geleid tot de winst van Joe Biden is nooit bewijs gevonden.

Nog voor de gouverneursverkiezingen van start gingen, had Lake al geweigerd te zeggen of ze haar eigen verkiezingsuitslag zou erkennen indien ze het onderspit zou delven. Lake verloor nipt van haar rivale, de Democrate Katie Hobbs en spande na de bekendmaking van de kiesresultaten een rechtszaak aan tegen verschillende verkiezingsambtenaren. In haar verklaring stond dat er ‘illegale stembiljetten’ waren uitgebracht bij de verkiezingen en dat Republikeinen werden ontmoedigd om te stemmen door de lange wachtrijen.