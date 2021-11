Rechter VS: Trump moet documenten overdragen aan 6 januari-panel

Update Française (17) die verdween tijdens joggen en bebloede oortjes achterliet na één dag teruggevon­den

In het noordwesten van Frankrijk zijn tweehonderd agenten op zoek geweest naar een 17-jarig meisje dat vermist was geraakt toen ze gisteren in een bosgebied aan het joggen was. Haar vader volgde het traject dat ze normaal aflegt en vond haar draadloze oordopjes terug. Ze zaten onder het bloed. Ruim 24 uur later werd het meisje levend en wel teruggevonden.

9 november