Rechter VS blokkeert wet waarbij abortus na incest of verkrachting verboden is

Rechter Myron H. Thompson oordeelde daar vandaag anders over. De wet zal niet ingaan totdat ‘de rechtbank de zaak volledig oplost’, besliste Thompson.



Artsen in de zuidelijke, conservatieve staat Alabama riskeerden door de strenge wet een gevangenisstraf van 10 tot 99 jaar voor het uitvoeren van een abortus. De enige uitzondering voor abortus die de wet toeliet, was in het geval dat het leven van de moeder in gevaar zou zijn of de foetus doodgeboren zou worden.



De straf zal voor onbepaalde tijd in elk geval niet opgelegd kunnen worden. Volgens rechter Myron H. Thompson is de wet ‘duidelijk in strijd met het Hooggerechtshof en de grondwet’.



Sinds 1973 maakte een uitspraak van het Hooggerechtshof abortus legaal in de Verenigde Staten. Het strenge wetsontwerp werd in mei aangenomen door de gouverneur van Alabama, nadat het werd goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en de senaat van de staat.