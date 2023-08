Rechter: onbewezen claims van Donald Trump over verkiezingsfraude vallen deels onder immuniteit

Onbewezen beweringen van Donald Trump over fraude bij de verkiezingen in 2020 vallen onder de presidentiële immuniteit die hij destijds genoot. Dat heeft een rechter in de staat Pennsylvania bepaald in een zaak die is aangespannen door een man die als leidinggevende van een kiesdistrict werkte in 2020.

Volgens de rechter moet de immuniteit zo breed worden opgevat, dat ook beweringen waarvan Trump wist dat ze niet waar waren eronder vallen. Trump houdt nog altijd vol dat de verkiezingen van 2020 eigenlijk door hem gewonnen zijn en niet door zijn Democratische rivaal Joe Biden. Daar is nooit bewijs voor gevonden.

Twee van de aanklachten van de man uit Pennsylvania komen door de uitspraak te vervallen. Een derde wordt, ondanks Trumps verzoek te seponeren, wel in behandeling genomen omdat die over een uitspraak gaat die Trump deed nadat hij het Witte Huis verliet.

De man die de rechtszaak aanspande, James Savage, zegt dat hij naar aanleiding van Trumps beweringen doodsbedreigingen heeft ontvangen. De stress daarover zou hem twee hartaanvallen hebben bezorgd.

De rechter waarschuwde in zijn uitspraak dat hij alleen in de context van deze specifieke zaak oordeelt. “In andere rechtszaken kan onderzocht worden hoe gepast zijn beweringen en daden waren voor een president en of, zoals de aanklager in deze zaak en anderen beweren, zijn gedrag heeft geleid tot een bedreiging van onze democratie. Dit is niet de juiste zaak of plek om dat te doen.”

Verschillende rechtzaken

Trump wil in 2024 weer namens de Republikeinen een gooi naar het presidentschap doen. Hoewel hij het goed doet in de peilingen, werpen meerdere rechtzaken wellicht roet in het eten. Zo wordt tevens in de staat Georgia gekeken of Trump over de schreef is gegaan met zijn onbewezen claims over verkiezingsfraude. Ook daar zijn verkiezingsmedewerkers bedreigd naar aanleiding van deze beweringen.

In Florida, waar hij inmiddels woont, is hij aangeklaagd wegens het achterhouden van geheime documenten die hij na zijn presidentschap had meegenomen naar huis. Dat is verboden; na het aflopen van een presidentschap moet alle presidentiële communicatie worden overgedragen aan het Nationale Archief.

In New York wordt gekeken of Trump een strafbaar feit pleegde toen zijn voormalige advocaat Michael Cohen zwijggeld betaalde aan Stormy Daniels, een pornoactrice waarmee Trump een affaire zou hebben gehad. Dit gebeurde in 2016, vlak voor de verkiezingen die Trump uiteindelijk zou winnen van Hillary Clinton. Cohen schoot het geld zelf voor aan Daniels en zou het in maandelijkse afbetalingen hebben teruggekregen van zijn baas uit de campagnekas.