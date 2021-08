Rechter in zaak moord op president Haïti trekt zich binnen een week terug

Rechter Chanlatte maakte zijn besluit bekend in een brief, aldus Bernard Saint-Vil, de deken van de rechtbank in Port-au-Prince. De aanstelling van Chanlatte had al lang op zich laten wachten. Hij werd pas ruim een maand na de moord op Moïse en nadat diverse onderzoeksrechters de opdracht hadden geweigerd, benoemd als leider van het gerechtelijk onderzoek.

Chanlatte ging in zijn brief niet in op welke persoonlijke omstandigheden hem noodzaakten afstand te doen van de zaak. Zijn vertrek komt een dag nadat een van zijn assistenten, Ernst Lafortune, onder nog niet opgehelderde omstandigheden overleed. De Haïtiaanse Associatie van Rechtbankgriffiers vroeg donderdag in een verklaring om een onderzoek naar de dood van Lafortune.

Enkele dagen geleden vertelden rechtbankmedewerkers die de dood van Moïse onderzoeken dat ze hebben moeten onderduiken nadat ze doodsbedreigingen ontvingen als ze geen namen en verklaringen in hun verslagen zouden veranderen.

Motieven moord op Moïse nog onduidelijk

Moïse werd op 7 juli gedood bij een aanval op zijn huis waarbij minstens 28 mensen betrokken zouden zijn geweest. Over de motieven van de aanvallers en wie hun opdrachtgever was, is nog weinig bekend. Volgens Joverlein Moïse, de zoon van de gedode president, heeft de familie nog steeds geen eenduidige informatie gekregen over de toedracht. ,,Wat ze ons tot nog toe hebben verteld, is niet de waarheid’’, schreef hij recent op sociale media. ,,Maar we wachten af.’’

Onder de aanvallers waren Colombiaanse huurlingen die waren ingeschakeld via een in Florida gevestigd beveiligingsbedrijf. Diverse verdachten van de moord op de president werkten volgens Amerikaanse media eerder als informant voor veiligheidsdiensten in de VS zoals antidrugsdienst DEA en de federale politiedienst FBI. In totaal zijn tot nu toe 44 personen gearresteerd in verband met de moord. Onder hen zijn 20 Haïtiaanse politieagenten, 18 voormalige Colombiaanse soldaten en twee Amerikanen van Haïtiaanse afkomst.