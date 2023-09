Rechter in Texas draait verbod op openbare drag-optredens tijdelijk terug

De Amerikaanse districtsrechter in Houston, David Hittner, zei dat de wet, die vrijdag van kracht zou worden, vermoedelijk in strijd is met het recht op vrije meningsuiting van artiesten. Hittner blokkeerde de wet daarom tijdelijk, in afwachting van de uitkomst van een rechtszaak die eerder deze maand werd aangespannen door de American Civil Liberties Union (ACLU).

Geschokt

De Texaanse wet, die in april al werd aangenomen, verbiedt onzedelijke of geseksualiseerde optredens waarbij gebruik wordt gemaakt van “accessoires of protheses die mannelijke of vrouwelijke geslachtskenmerken overdrijven” in het openbaar of in aanwezigheid van minderjarigen. Luitenant-gouverneur Dan Patrick van Texas, een Republikein en fervent voorstander van de wet, zei in april dat de wet zou voorkomen dat kinderen “voor het leven getekend” worden door blootstelling aan seksueel getinte dragshows.