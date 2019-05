Rechter in Suriname laat een van twee Nederlandse terreurverdachten vrij

De 31-jarige Nasser en de 35-jarige Raoul, opgegroeid in Den Haag en beiden met de Nederlandse nationaliteit, werden in juli 2017 met veel machtsvertoon gearresteerd in de hoofdstad van Suriname, Paramaribo. De rechter gaf nu geen reden voor het vrijlaten van de terreurverdachte. Zijn broer Raoul A. moet in de gevangenis blijven. De rechter wijst op 14 juni vonnis in de zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder dit jaar respectievelijk zes en vier jaar celstraf tegen A. en I. Volgens de aanklager hebben de broers zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een terreurorganisatie, financiering van terrorisme, ronselen voor de gewapende strijd in Syrië en bezit van munitie . Dat laatste feit is door de broers bekend, maar de straf daarvoor zou lager zijn dan de duur van het voorarrest.

Chatberichten

De officier van justitie heeft zich voor een groot deel van de bewijsvoering gebaseerd op vele chatberichten die op de telefoons van de mannen zijn aangetroffen, waarin vooral A. zich extreem uitte. Volgens A. heeft het OM zeer selectief geput uit de chats. A. heeft toegegeven dat hij een korte periode in de ban van Islamitische Staat (IS) is geweest, maar na enkele maanden al op andere gedachten kwam en nooit is geradicaliseerd.



De advocaten van A. en I. betoogden vorige maand dat het bewijs tegen hun cliënten zwak of niet aanwezig is. De mannen hebben zich misschien wel radicaal opgesteld, maar er is geen bewijs van lidmaatschap, stelden ze. Geld dat de broers een keer naar een Syriëganger hebben gestuurd, was bedoeld voor diens hotelkosten. Van deelname aan een terroristische organisatie is volgens hen geen sprake.