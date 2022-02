Rechter in Italië bepaalt: ouders mogen geen ‘ongevaccineerd’ bloed eisen voor transfusie kind

Nederlan­der die omkwam bij vliegtuig­crash IJsland is Tim Alings (26): ‘Reis was droom die uitkwam’

Het Nederlandse slachtoffer van het vliegongeluk boven het Thingvallavatn-meer in IJsland is de 26-jarige Tim Alings. Hij woonde en groeide op in Schoten in de Belgische provincie Antwerpen. De jonge marketeer organiseerde de trip naar IJsland voor het Antwerpse modelabel Suspicious. ,,De laatste trip was de vliegreis. Daar is het fout gegaan”, zegt zijn oudere broer Bob Alings.

