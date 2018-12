Rechter gaat op pelgrimstocht en stelt uitspraak zaak Ivana Smit uit

In de rechtszaak is vanaf 8 augustus geprobeerd de doodsoorzaak van het 18-jarige Nederlandse fotomodel vast te stellen. Ze viel op 7 december 2017 van het balkon van het Amerikaanse echtpaar Johnson veertien verdiepingen naar beneden. Volgens de politie een ongeluk. Volgens de familie was de jonge vrouw al dood en hebben de Amerikanen haar over de balkonrand gegooid om het op zelfmoord te laten lijken.

,,De familie is uiteraard teleurgesteld dat we nog anderhalve maand extra in spanning moeten zitten’’, zegt oom Fred Agenjo. ,,Tegelijkertijd begrijpen we dat haar geloof belangrijk voor de rechter is. We hopen dat ze uiteindelijk de wijsheid vindt om tot de enige juiste uitspraak te komen: doodslag.’’ De familie had al een ticket gekocht voor Melvin Smit, een andere oom van Ivana, om bij de uitspraak aanwezig te kunnen zijn.