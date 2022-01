Rechter Canada kent nabestaanden vliegramp Iran miljoenen toe

Pasgeboren baby met briefje achtergela­ten in kartonnen doos in Alaska

Een pasgeboren baby werd op oudejaarsdag achtergelaten in een kartonnen doos in de ijskoude wintertemperaturen van de Amerikaanse staat Alaska met een briefje van zijn moeder. Daarin stond dat ze het zich niet kon veroorloven om voor het kind te zorgen. ‘Help me alsjeblieft!!!’ staat er op het briefje. ‘Mijn ouders en grootouders hebben geen eten of geld om me op te voeden. Ze wilden me dit nooit aandoen.’

3 januari