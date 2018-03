Rechter: Bouchra (20) ten onrechte beschuldigd van moord op broertje (4)

Bouchra Farih is vanmorgen in haar eigen bed wakker geworden. Dat lijkt normaal, maar voor hetzelfde geld was de 20-jarige Brusselse studente deze week voor jaren de bak ingedraaid. Tot vlak voor haar vrijspraak was Justitie er vast van overtuigd dat zij het was die ruim twee jaar geleden haar 4-jarige broertje Soufiane vermoordde.

Volledig scherm Bouchra Farih met haar broertje. © RV Bouchra, toen 18, en haar kleine broertje waren op 1 juli 2015 alleen thuis toen het met Soufiane helemaal misging. Bouchra was even naar de badkamer geweest, niet meer dan een paar minuten, zei ze later, toen ze haar broertje buiten bewustzijn op de divan vond. Ze rende naar de buren die de hulpdiensten waarschuwden. Die waren na iets meer dan 13 minuten ter plaatse en sloegen een uur lang aan het reanimeren, maar zonder resultaat.



Het drama – het gezin uit het Brusselse Sint Agatha Berchem stond bekend als zeer hecht – kreeg dik vier maanden later nog een extra dimensie met de aanhouding van Bouchra. Soufiane zou niet zijn overleden door ademhalingsproblemen of een epilepsieaanval, zoals artsen aanvankelijk hadden verondersteld, maar zou zijn vermoord. En omdat er niemand anders dan Bouchra in de buurt was geweest…

Vriendje

Twee dingen maakten de studente verdacht. In de eerste plaats had ze al een aantal maanden een vriendje, en net die middag zouden ze samen weer op stap gaan. Soufiane zat dus in de weg. De politie vond reeksen sms'jes terug uit de uren rond Soufianes overlijden waarin Mohamed vroeg of Bouchra’s vader nog niet terug was, zodat zij naar het park kon komen. De jonge geliefden wisselden in een paar maanden tijd een kleine 6.000 belletjes en berichtjes uit.

In de tweede plaats meende de gerechtsarts op de lippen en rond de ogen van Soufiane tekenen van verstikking te hebben waargenomen, en vond hij in de hals van het jochie over 13 centimeter lengte een lichte striem met ook nog de indruk van een gesp terug. Een probleem voor de bewijsvoering was wel dat geen van de zestien riemen die de politie in het ouderlijke huis terugvond, compatibel was met het lichte spoor in de hals van Soufiane. Maar dat belette het OM niet in te zetten op een fikse veroordeling van Bouchra, die intussen haar onschuld bleef uitschreeuwen. In koor met haar vader en moeder trouwens, die evenmin konden geloven dat zij haar broertje ook maar één haar zou krenken.

Deze week volgde de apotheose. Medisch specialisten sloegen elkaar voor het assisenhof ongeveer de hersens in over de doodsoorzaak van Soufiane, en de eventuele rol daarin van Bouchra. Een spoedarts van het ziekenhuis in de Brusselse gemeente Jette, die maandag al had getuigd, was zo door twijfel overmand dat hij een tweede getuigenis vroeg.

Broche

De striem van 13 centimeter lang en 1 centimeter breed, zo verklaarde hij tijdens zijn tweede verhoor, zou ook veroorzaakt kunnen zijn door het riempje van het zuurstofmasker dat bij de reanimatie was gebruikt. En uit het niets kwam er via een tweede medisch specialist ook een verklaring voor de indruk van de gesp. Dat was niet de gesp op een riem geweest maar een broche op de sjaal van Soufianes moeder, die door emoties overmand haar dode kind minutenlang in de armen nam en hard tegen zich aandrukte: kort na de dood dus in plaats van ervoor. De ‘bewijsvoering’ tegen Bouchra was daarmee weg, zij had zelfs geen juryoordeel meer nodig: het OM zelf trok op het nippertje zijn eis tot schuldigverklaring in.

Quote Ik hoop wel dat u helemaal in het reine bent met uw geweten Voorzitter van het hof tegen Bouchra

Het hof en OM toonden zich slechte verliezers. De procureur trok fel van leer tegen de twee medisch specialisten, die het proces pas zo laat een verrassende wending gaven. Want waarom hadden ze dat niet eerder gedaan? De voorzitter van het hof gaf er nog een sneer bovenop: door de gerezen twijfel was vrijspraak de enige mogelijkheid, verklaarde hij, maar zich richtend tot Bouchra: ,,Ik hoop wel dat u helemaal in het reine bent met uw geweten.”