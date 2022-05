Rangers-fan redt in Sevilla leven van Nederlandse toerist die hartaanval krijgt in bus: 'Arts, help!’

Een oudere Nederlandse toerist is door een Schotse voetbalsupporter gered nadat hij onwel werd tijdens een bustour door de Zuid-Spaanse stad Sevilla. De Nederlander kreeg een hartaanval en zakte voor de ogen van zijn echtgenote ineens in elkaar. ,,Het was best eng, ik dacht dat hij het niet zou halen."

Ian Johnson, een gepensioneerde brandweerman uit het Schotse dorpje Sanquhar, was samen met tienduizenden andere Ranger-fans in Sevilla om zijn team aan te moedigen in de finale van de Europa League. Hij stapte samen met zijn kameraad Craig Moore in een toeristenbus die kriskras door de Zuid-Spaanse stad reed.

Schuim op de mond

Plotseling zag Johnson een oudere Nederlandse man van ongeveer zeventig jaar onwel worden. ,,Hij kreeg schuim op de mond en reageerde nergens meer op. Zijn vrouw schreeuwde om hulp en om een arts." Johnson heeft vanwege zijn verleden bij de brandweer medische ervaring en weet daarom precies wat hij moet doen als iemand een hartaanval krijgt.

Terwijl de ambulance onderweg was, ging Johnson over op reanimatie en zette hij alles op alles om het leven van de Nederlander te redden. ,,Ik heb hem van zijn stoel gehaald, legde hem in het gangpad van de bus en begon met reanimeren. Hij kwam vrij snel weer bij”, zegt hij tegen de Britse omroep BBC.

Diepe indruk

De bevriende voetbalsupporters haalden de Nederlandse toerist vervolgens uit de bus en legden hem voorzichtig in de ambulance. De bejaarde man is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat. De hele reddingsoperatie heeft indruk op Johnson gemaakt. „De hele dag voelde ik me misselijk. Ik was bang dat hij het niet zou halen.”

De vrouw van de Nederlandse toerist was Johnson en zijn vriend Craige ontzettend dankbaar voor hun kordate optreden: ze gaf hen een kus en een knuffel. „Het was gewoon iets wat je op zo'n moment móest doen. Als je iemand kunt helpen, is aardig zijn een enorm belangrijk ding in deze wereld, vooral wat we hebben meegemaakt met de pandemie. Het is goed om iemand te helpen."

Johnson, die pas in maart stopte bij de brandweer, heeft nog een belangrijke boodschap voor iedereen. ,,Leer reanimeren, daar kun je iemands leven mee redden.”