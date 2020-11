Raketten uit opstandige regio Ethiopië afgevuurd op hoofdstad van buurland Eritrea

Militante islamisten onthoofden meer dan 50 burgers in Mozambique

9 november In het noorden van Mozambique zijn meer dan vijftig mensen onthoofd door militante islamisten, meldde de BBC maandag. De militanten veranderden een voetbalveld in een dorp in een ‘executieterrein’, waar ze lichamen onthoofdden en in stukken hakten, aldus de politie van Mozambique. Ook in een ander dorp werden mensen onthoofd.