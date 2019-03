Raketbasis N-Korea lijkt weer operationeel, belediging voor president Donald Trump

Duitse verzint moord om geparkeer­de auto weg te krijgen

16:07 Een dronken vrouw uit het Duitse Berchtesgaden heeft de politie in haar woonplaats gebeld met de mededeling dat haar man was vermoord. Op die wijze hoopte ze sneller hulp te krijgen van de politie. De vrouw bleek last te hebben van een geparkeerde auto die haar garage blokkeerde, waardoor zij er niet meer uit kon. Ze besloot toen maar om de politie te vertellen dat haar man iets heel ergs was overkomen.