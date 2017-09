Racisten kunnen vertrekken bij luchtmachtacademie VS

Jay Silveria, baas van de Amerikaanse luchtmachtacademie, heeft in een gepassioneerde toespraak aan racisten binnen de luchtmacht laten weten dat racisme niet getolereerd wordt. Op een campus van een middelbare school op de luchtmachtbasis in Colorado Springs was eerder deze week racistische graffiti aangetroffen.