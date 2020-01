Rabbi in Israël opgepakt op verdenking van slavernij

Zuid-Ko­rea houdt hoop op dialoog tussen Trump en Kim

4:51 Noord-Korea heeft de deur niet gesloten voor verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd. Moon vindt het nog te vroeg om pessimistisch te zijn over de vastgelopen dialoog tussen de VS en Noord-Korea over denuclearisatie.