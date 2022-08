Qatar pakt zestig protesterende arbeiders op die al maanden wachten op loon

Qatar heeft onlangs zeker zestig buitenlandse arbeiders gearresteerd die protesteerden omdat ze al maanden niet zijn uitbetaald. Sommigen van hen zijn het land uitgezet, zegt een belangenorganisatie. Over drie maanden vindt in de oliestaat het WK Voetbal plaats.

Het protest vond plaatst op 14 augustus. Op videobeelden die online werden geplaatst, is te zien dat zo’n zestig arbeiders die boos zijn over hun salarissen op de stoep demonstreren voor de kantoren van Al Bandary International Group, een conglomeraat dat bouw, onroerend goed, hotels en restaurants omvat. Sommige demonstranten hadden hun salaris al zeven maanden niet ontvangen, stelt Equidem, een bureau dat zich inzet voor de rechten van werknemers en de zaak onderzoekt.

In een verklaring aan persbureau Associated Press (AP) gisteravond erkende de regering van Qatar dat ‘een aantal demonstranten is vastgehouden wegens het overtreden van de openbare veiligheidswetten’. Qatar weigert informatie te verstrekken over de arrestaties of eventuele deportaties.

Het hoofd van Equidem zegt dat de aanhoudingen weer twijfel doen rijzen over de toezeggingen van Qatar om de behandeling van werknemers te verbeteren. ,,Is dit echt de realiteit die naar buiten komt?” vraagt uitvoerend directeur Mustafa Qadri zich af. Hij zegt dat de politie de demonstranten arresteerde en vasthield in een detentiecentrum, waar sommigen beschreven dat ze in een verstikkende hitte zitten zonder airconditioning. De temperatuur in Doha bereikte vorige week ongeveer 41 graden.

Mensenrechten

Net als andere Arabische Golfstaten is Qatar sterk afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten, vooral nu er de afgelopen tijd stadions en hotels moeten worden gebouwd voor het WK. Internationaal is er al veel kritiek geweest op hoe het land met de arbeidsmigranten omgaat.

Al Bandary International Group is volgens AP niet bereikbaar voor commentaar. De Qatarese regering erkent dat het bedrijf geen salarissen had betaald en dat het ministerie van Arbeid ‘alle uitgestelde salarissen en uitkeringen’ zou betalen aan de getroffenen. ,,Het bedrijf is al onderzocht door de autoriteiten voor het niet betalen van lonen voor dit incident, en nu wordt er verdere actie ondernomen nadat een deadline voor het betalen van uitstaande salarisbetalingen werd gemist”, zegt de regering.