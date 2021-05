Puin Chinese raket kan zondag ergens in Europa neerstorten

Maya’s krijgen excuses van Mexico voor eeuwenlan­ge uitbuiting en discrimina­tie

De Mexicaanse regering heeft maandag officieel excuses aangeboden aan de inheemse Maya-bevolking voor de eeuwenlange misstanden van brute uitbuiting en discriminatie. ,,Vandaag vragen we vergeving voor het onrecht dat het Maya-volk in de loop van de geschiedenis is aangedaan en voor de discriminatie waarvan ze vandaag de dag nog steeds het slachtoffer zijn'', zei minister van Binnenlandse Zaken Olga Sánchez Cordero.